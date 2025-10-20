Lady Gaga conquista Milano con il suo spettacolo gotico e monumentale, un omaggio alla cultura pop e alle sue radici italiane.

Lady Gaga ha trasformato l’Unipol Forum di Milano in un palcoscenico di emozioni e spettacolo con la sua tappa del Mayhem Ball Tour. La popstar ha portato sul palco un affascinante mix di atmosfere gotiche, ispirate da Tim Burton, e riferimenti a celebri opere come The Rocky Horror Picture Show e Il fantasma dell’Opera.

Con un’incredibile scenografia e una narrazione musicale che mescola hit pop e musica neoclassica, Gaga ha regalato ai suoi fan uno show indimenticabile, arricchito da momenti personali che hanno sottolineato il suo legame con le origini italiane.

Il concerto di Lady Gaga a Milano è stato caratterizzato da scenografie mastodontiche e coreografie impeccabili. Tra zombie, teschi giganti e una tomba di sabbia, la tecnologia ha giocato un ruolo fondamentale nel creare visual in tempo reale di grande impatto. I costumi, prevalentemente bianchi e rossi, riflettono la dualità delle personalità di Gaga.

La popstar ha saputo integrare le sue hit più celebri, come Paparazzi e Born This Way, in un unico flusso musicale che ha mantenuto alta la tensione durante tutto lo spettacolo. La collaborazione con il producer Gesaffelstein ha apportato un tocco moderno ai suoni dell’ultimo album, Mayhem.

La scaletta del concerto

Judas

Aura

Scheiße

Garden of Eden

Poker face

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

LoveGame

Alejandro

The Beast

Killah

Zombieboy

Love Drug

Applause

Just Dance

Shadow of a man

Kill for love

Summerboy

Born this way

Million reasons

Shallow

Die with a smile

Speechless

The edge of glory

Vanish into you

Bad Romance

How bad do U want me

Dance in the dark (Bows song)

Il pubblico devoto e l’intenso legame con i fan

L’entusiasmo dei fan di Lady Gaga a Milano è stato palpabile. L’Unipol Forum ha registrato il tutto esaurito per entrambe le serate, con fan che hanno atteso a lungo per poter assistere al concerto. Molti di loro, vestiti in stile gotico, hanno reso omaggio alla loro “Mother Monsters”.

Gaga ha dimostrato un’attenzione particolare verso i suoi fan, ricambiando l’affetto con momenti intensi e personali durante lo show. La sua dedizione nel promuovere la libertà e la diversità ha ulteriormente rafforzato il legame con il pubblico.

L’inizio spettacolare

L’inizio dello show è stato spettacolare, con Lady Gaga dominando una struttura imponente che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Il tema della dualità è stato centrale per tutto lo spettacolo, con Gaga che ha interpretato le sue due anime: quella gotica e quella angelica. La lotta tra queste due personalità è stata rappresentata attraverso brani come Bloody Mary e Judas.

Momenti più intimi, come l’interpretazione di Shallow mentre attraversava la passerella in gondola, hanno aggiunto ulteriore profondità allo show. Il concerto si è concluso con un messaggio importante: la celebrazione dei contrasti e delle dualità che ci rendono unici.