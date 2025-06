Katy Perry e Orlando Bloom al capolinea: crisi nera tra le due star

Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe finita la relazione tra Katy Perry e Orlando Bloom: scopriamo tutti i dettagli.

Nel firmamento di Hollywood l’epilogo di una delle coppie più ammirate sembra ormai scritto. Si tratta della relazione tra il noto attore Orlando Bloom e la pop star Katy Perry, che dopo otto anni di alti e bassi, un romantico fidanzamento e la nascita di una figlia nel 2020, sembrano aver preso strade separate. Benché l’annuncio ufficiale non sia previsto prima della fine del tour di Katy Perry, prevista per il 2025, le ultime indiscrezioni fanno presagire una separazione imminente.

Katy Perry e Orlando Bloom: i motivi della rottura

Di un periodo di profonda crisi tra Katy Perry e Orlando Bloom si parla ormai da diversi mesi. Nelle ultime ore però un dettaglio importante sembra confermare le voci di una imminente rottura: la popstar californiana non sarà presente al matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez che si svolgerà a Venezia. Orlando Bloom, al contrario, sembra non volersi sottrarre agli impegni mondani e prenderà parte al prestigioso evento senza la compagna.

Tra le possibili cause che avrebbero portato alla separazione, l’impegno di Katy Perry nel suo nuovo tour mondiale sembra avere un ruolo predominante. La cantante, intenta a garantire un’esperienza indimenticabile ai suoi fan, pare essere completamente assorbita da questa nuova sfida professionale, tenendo sempre con sé la figlia Daisy Dove.

Un nuovo inizio per Orlando Bloom

Al matrimonio veneziano Orlando Bloom è atteso come uno degli ospiti pronti a godersi la vita mondana, al fianco di volti noti come Leonardo Di Caprio. Orlando, descritto come “l’anima della festa“, sembra non rinunciare a vivere una vita sociale attiva e divertente nonostante i problemi personali.

La dichiarazione ufficiale della loro separazione è attesa entro la fine dell’anno, nonostante i chiari segnali che i due hanno già intrapreso percorsi diversi. Se Bloom sembra trovare conforto nell’ambiente mondanità, Katy Perry affronta questo momento cruciale lontana dal clamore, concentrandosi sulla sua carriera e sul tour.