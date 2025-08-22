Il Tre, tour autunnale 2025: date e scaletta delle canzoni

Il Tre torna ad esibirsi dal vivo con il suo tour autunnale 2015: scopriamo le date in programma e la scaletta delle canzoni.

Il Tre, rapper che ha saputo guadagnarsi una solida base di fan grazie alla sua musica incisiva e alle performance dal vivo intense, torna ad esibirsi dal vivo con un tour autunnale 2025 ricco di concerti. Scopriamo quali sono le date in programma e la scaletta delle canzoni che l’artista porterà sul palco.

Il Tre: le date del tour 2025

Un evento imperdibile per gli amanti della musica rap: Il Tre ha confermato le nuove date per il suo Live Tour 2025, un’avventura che lo vedrà esibirsi in alcuni dei club e teatri più suggestivi d’Italia in autunno. La notizia, diffusa dalla produzione di Vivo Concerti, ha immediatamente scatenato un’onda di entusiasmo tra i fan ansiosi di assistere dal vivo alle ultime creazioni del loro idolo.

Il Tre

Il calendario del tour rivela un itinerario studiato per coprire un ampio spettro geografico, permettendo così a un vasto pubblico di partecipare agli eventi. La partenza avverrà a Bologna il 28 novembre 2025 all’Estragon, identificata come “data zero”, seguita da tappe a Firenze, Padova, Torino e Molfetta, per poi proseguire verso le già annunciate Milano e Roma. Ecco la lista completa delle date in programma:

Venerdì 28 novembre 2025 | Bologna – Estragon

Domenica 30 novembre 2025 | Firenze – Teatro Cartiere Carrara

Martedì 02 dicembre 2025 | Padova – Gran Teatro Geox

Mercoledì 03 dicembre 2025 | Torino-Teatro Concordia

Venerdì 05 dicembre 2025 | Molfetta (BA) – Eremo Club

Martedi 16 dicembre 2025 | Milano – Fabrique

Giovedi 18 dicembre 2025 | Roma – Palazzo dello Sport

La scaletta delle canzoni

Il Live Tour 2025 di Il Tre non è solo un’occasione per ascoltare dal vivo uno dei nomi più promettenti del rap italiano, ma anche un momento di condivisione e partecipazione per una comunità di fan che continua a crescere. Ecco la probabile scaletta delle canzoni: