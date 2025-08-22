Il Tre, tour autunnale 2025: date e scaletta delle canzoni

Il Tre torna ad esibirsi dal vivo con il suo tour autunnale 2015: scopriamo le date in programma e la scaletta delle canzoni.
Il Tre, rapper che ha saputo guadagnarsi una solida base di fan grazie alla sua musica incisiva e alle performance dal vivo intense, torna ad esibirsi dal vivo con un tour autunnale 2025 ricco di concerti. Scopriamo quali sono le date in programma e la scaletta delle canzoni che l’artista porterà sul palco.
Il Tre: le date del tour 2025
Un evento imperdibile per gli amanti della musica rap: Il Tre ha confermato le nuove date per il suo Live Tour 2025, un’avventura che lo vedrà esibirsi in alcuni dei club e teatri più suggestivi d’Italia in autunno. La notizia, diffusa dalla produzione di Vivo Concerti, ha immediatamente scatenato un’onda di entusiasmo tra i fan ansiosi di assistere dal vivo alle ultime creazioni del loro idolo.
Il calendario del tour rivela un itinerario studiato per coprire un ampio spettro geografico, permettendo così a un vasto pubblico di partecipare agli eventi. La partenza avverrà a Bologna il 28 novembre 2025 all’Estragon, identificata come “data zero”, seguita da tappe a Firenze, Padova, Torino e Molfetta, per poi proseguire verso le già annunciate Milano e Roma. Ecco la lista completa delle date in programma:
- Venerdì 28 novembre 2025 | Bologna – Estragon
- Domenica 30 novembre 2025 | Firenze – Teatro Cartiere Carrara
- Martedì 02 dicembre 2025 | Padova – Gran Teatro Geox
- Mercoledì 03 dicembre 2025 | Torino-Teatro Concordia
- Venerdì 05 dicembre 2025 | Molfetta (BA) – Eremo Club
- Martedi 16 dicembre 2025 | Milano – Fabrique
- Giovedi 18 dicembre 2025 | Roma – Palazzo dello Sport
La scaletta delle canzoni
Il Live Tour 2025 di Il Tre non è solo un’occasione per ascoltare dal vivo uno dei nomi più promettenti del rap italiano, ma anche un momento di condivisione e partecipazione per una comunità di fan che continua a crescere. Ecco la probabile scaletta delle canzoni:
- Per chi non ha un
- Io non sono come te
- Pioggia
- Temporale
- Oltre
- Il tuo nome
- Fight
- Cracovia
- Tegole
- Te lo prometto
- Apollo 13
- Warzone
- Farfalla
- Beethoven
- Soldiers + Zero R.
- Guess who’s back
- Fari
- L’importante
- Fuori è notte
