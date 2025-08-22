Vai al contenuto

Il Tre, tour autunnale 2025: date e scaletta delle canzoni

Il Tre al Festival di Sanremo 2024

Il Tre torna ad esibirsi dal vivo con il suo tour autunnale 2015: scopriamo le date in programma e la scaletta delle canzoni.

Il Tre, rapper che ha saputo guadagnarsi una solida base di fan grazie alla sua musica incisiva e alle performance dal vivo intense, torna ad esibirsi dal vivo con un tour autunnale 2025 ricco di concerti. Scopriamo quali sono le date in programma e la scaletta delle canzoni che l’artista porterà sul palco.

Il Tre: le date del tour 2025

Un evento imperdibile per gli amanti della musica rap: Il Tre ha confermato le nuove date per il suo Live Tour 2025, un’avventura che lo vedrà esibirsi in alcuni dei club e teatri più suggestivi d’Italia in autunno. La notizia, diffusa dalla produzione di Vivo Concerti, ha immediatamente scatenato un’onda di entusiasmo tra i fan ansiosi di assistere dal vivo alle ultime creazioni del loro idolo.

Il Tre
Il Tre

Il calendario del tour rivela un itinerario studiato per coprire un ampio spettro geografico, permettendo così a un vasto pubblico di partecipare agli eventi. La partenza avverrà a Bologna il 28 novembre 2025 all’Estragon, identificata come “data zero”, seguita da tappe a Firenze, Padova, Torino e Molfetta, per poi proseguire verso le già annunciate Milano e Roma. Ecco la lista completa delle date in programma:

  • Venerdì 28 novembre 2025 | Bologna – Estragon
  • Domenica 30 novembre 2025 | Firenze – Teatro Cartiere Carrara
  • Martedì 02 dicembre 2025 | Padova – Gran Teatro Geox
  • Mercoledì 03 dicembre 2025 | Torino-Teatro Concordia
  • Venerdì 05 dicembre 2025 | Molfetta (BA) – Eremo Club
  • Martedi 16 dicembre 2025 | Milano – Fabrique
  • Giovedi 18 dicembre 2025 | Roma – Palazzo dello Sport

La scaletta delle canzoni

Il Live Tour 2025 di Il Tre non è solo un’occasione per ascoltare dal vivo uno dei nomi più promettenti del rap italiano, ma anche un momento di condivisione e partecipazione per una comunità di fan che continua a crescere. Ecco la probabile scaletta delle canzoni:

  • Per chi non ha un
  • Io non sono come te
  • Pioggia
  • Temporale
  • Oltre
  • Il tuo nome
  • Fight
  • Cracovia
  • Tegole
  • Te lo prometto
  • Apollo 13
  • Warzone
  • Farfalla
  • Beethoven
  • Soldiers + Zero R.
  • Guess who’s back
  • Fari
  • L’importante
  • Fuori è notte
  • Cracovia

Riproduzione riservata © 2025 - NM

Concerti lazio Lombardia

ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2025 11:37

Vuoi imparare a suonare la chitarra da solo? Ecco cinque cose da fare