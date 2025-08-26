I tatuaggi di Annalisa: quanti ne ha e qual è il loro significato

Annalisa ha sul corpo diversi tatuaggi, ma tutti molto piccoli: scopriamo quali sono qual è il loro significato.

Annalisa Scarrone – nota semplicemente come Annalisa – ha scelto di raccontarsi attraverso una serie di micro tatuaggi, ognuno legato a una tappa importante della sua vita professionale, personale e affettiva. Scopriamo quali sono e quale significato nascondono!

Annalisa: tatuaggi dedicati ai genitori

Tra i tatuaggi più evidenti di Annalisa c’è una conchiglia posizionata centralmente sotto il décolleté. Annalisa ha confessato che rappresenta un momento speciale passato alle Maldive con la sua amica del cuore: “dieci giorni in cui abbiamo fatto pulizia nella testa”, un periodo di rinascita interiore da celebrare per sempre.

Annalisa

All’altezza delle clavicole, la cantante ha tatuato due lettere: una “E” (Elvio) e una “M” (Maura), i nomi dei suoi genitori. Un gesto discreto ma amorevole, dedicato alle figure fondamentali che l’hanno sostenuta nel suo percorso artistico e personale

Sul lato sinistro del corpo, leggermente sopra il polso, svetta un ramo con piccole foglie, tatuato come fosse un bracciale: si dice raffiguri un ramo d’ulivo, simbolo di pace e armonia, e si adatta perfettamente al suo stile semplice e misurato.

Nota musicale sull’anulare: la passione per la musica

Sul dito anulare della mano sinistra di Annalisa compare una piccola nota musicale simbolo della sua dedizione alla musica. Il disegno, posizionato sul dito simbolico del legame, rende ancora più significativo l’impegno professionale nel mondo artistico.

Dietro l’orecchio sinistro, nascosto dai suoi capelli, Annalisa porta la sagoma stilizzata di un gattino. È un tributo alla sua passione per gli animali, una dedizione discreta ma autentica, spesso lasciata intravedere nelle sue scelte di stile. Un altro tatuaggio significativo è la piuma sul costato, che richiama il concetto di libertà e la capacità di lasciarsi guidare dai propri sogni.