I Mumford & Sons annunciano un concerto esclusivo al Rock in Roma 2026, segnando il ritorno in Italia.

I Mumford & Sons, noti per il loro caratteristico sound indie folk, torneranno a calcare i palchi italiani nel 2026 con un concerto unico al Rock in Roma. La data, fissata per il 7 luglio, rappresenta un momento attesissimo dai fan italiani, che potranno acquistare i biglietti in anteprima a partire dal 10 dicembre, mentre la vendita generale inizierà il 12 dicembre su Ticketmaster. Questa esibizione fa parte di un tour più ampio che vedrà la band esibirsi in diversi paesi europei, compresi Paesi Bassi e Germania, e con un ritorno sul palco dell’iconico Hyde Park di Londra.

Questa settimana si chiude con successo il tour dei Mumford & Sons, una tournée sold out iniziata nel Regno Unito, che si concluderà con due spettacoli alla O2 Arena di Londra. Questo finale non segna una pausa, ma piuttosto l’inizio di nuovi progetti per il 2026.

Il tour appena concluso ha visto un ampio consenso e una partecipazione entusiasta, a testimonianza della continua rilevanza del gruppo sulla scena musicale internazionale. L’annuncio del tour del 2026, che include l’attesissimo concerto a Roma, è stato accolto con entusiasmo dai fan, desiderosi di rivivere l’esperienza dei loro concerti dal vivo.

Carriera di successi e riconoscimenti

Dal loro debutto nel 2007, i Mumford & Sons hanno costruito una carriera solida e ricca di successi. La band ha pubblicato cinque album in studio, con il loro primo lavoro, Sigh No More, che ha portato il gruppo alla ribalta internazionale.

Ben Lovett, Marcus Mumford and Ted Dwane dei Mumford & Sons – newsmondo.it

Seguito dal successo di Babel, che è diventato l’album rock più venduto del decennio, i Mumford & Sons hanno continuato a collezionare riconoscimenti, tra cui un Brit Award e un Grammy per l’Album dell’anno. La loro capacità di evolversi musicalmente e di attrarre un pubblico sempre più ampio ha consolidato la loro posizione come una delle band più influenti della scena folk rock contemporanea.

Un evento imperdibile per i fan italiani

Il concerto dei Mumford & Sons al Rock in Roma 2026 è destinato a essere uno degli eventi musicali più importanti della stagione. L’unica data italiana del tour offre ai fan la possibilità di assistere a una performance indimenticabile in una delle location più suggestive d’Italia.

Con un repertorio che spazia dalle hit più amate ai brani del loro ultimo album RUSHMERE, la band promette uno spettacolo coinvolgente che metterà in risalto il loro talento e la loro energia sul palco. Sicuramente, questo evento sarà un’occasione per celebrare la musica dei Mumford & Sons e per creare nuovi ricordi tra la band e il pubblico italiano.