Harry Styles lancia il nuovo album ‘Kiss All The Time. Disco Occasionally’ con un concerto-evento a Manchester in arrivo su Netflix.

Harry Styles è pronto a tornare in scena con il suo nuovo album Kiss All The Time. Disco Occasionally, che verrà lanciato il 6 marzo in modo spettacolare. L’artista britannico ha scelto di celebrare l’uscita del disco con un concerto-evento esclusivo presso la Co-op Live Arena di Manchester. Questo evento musicale verrà trasmesso su Netflix l’8 marzo, offrendo ai fan di tutto il mondo l’opportunità di godere della sua performance.

Lo stile inconfondibile di Styles e la sua abilità nel creare attesa sono evidenti fin dagli indizi disseminati sui social e dai billboard apparsi per le strade delle città. La settimana del lancio si prospetta ricca di eventi, con il cantante che sarà ospite di Jimmy Fallon al Saturday Night Live e si esibirà ai Brit Awards.

Il ritorno atteso

Dopo il successo di Harry’s House, Harry Styles torna a sorprendere i suoi fan con il suo nuovo progetto discografico, Kiss All The Time. Disco Occasionally. L’annuncio del disco ha creato grande attesa tra i fan, alimentata da una serie di indizi sparsi che Styles ha condiviso tramite i suoi canali social. Il singolo di lancio del disco, Aperture, contiene la frase “We Belong Together”, che è diventata un vero e proprio mantra per l’artista. Questo concetto di appartenenza e unione collettiva è centrale anche nel concerto-evento previsto a Manchester, che sarà un momento di celebrazione globale grazie alla trasmissione su Netflix.

Harry Styles

Un evento globale: il concerto di Manchester su Netflix

Il concerto-evento di Harry Styles a Manchester, programmato per il 6 marzo, sarà un’esperienza unica che verrà condivisa con milioni di fan tramite Netflix. Il cantante non è nuovo a simili iniziative: già in passato, con l’uscita di Harry’s House, aveva organizzato un evento simile trasmesso dalla BBC. Questa volta, la scelta di Netflix come piattaforma per la diffusione del concerto non in diretta sottolinea la portata internazionale dell’evento. Un teaser pubblicato sul profilo Instagram di Styles mostra i preparativi per lo spettacolo, suscitando ulteriore curiosità e attesa nei fan.

Una settimana di celebrazioni e apparizioni mediatiche

La settimana del lancio di Kiss All The Time. Disco Occasionally sarà ricca di momenti emozionanti per i fan di Harry Styles. Oltre al concerto di Manchester, la popstar sarà ospite al Saturday Night Live di Jimmy Fallon, un’ulteriore occasione per promuovere il nuovo album. Inoltre, la sua presenza ai Brit Awards contribuirà a mantenere alta l’attenzione mediatica sul suo ritorno.