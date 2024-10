Fedez, Vittoria Andena smentisce la relazione: “Non lo conosco”

Vittoria Andena, presunta nuova fiamma di Fedez, ha smentito di avere una relazione con il rapper: scopriamo tutti i dettagli!

Negli ultimi giorni si è diffuso il gossip secondo cui Fedez avrebbe iniziato una vera e propria frequentazione, e non un semplice flirt, con una giovane milanese di nome Vittoria. L’identità della ragazza non è stata svelata, ma secondo le prime ricostruzioni si sarebbe potuto trattare di Vittoria Andena,

Oggi, però, lei ha rotto il silenzio ed ha negato di avere una relazione con il rapper: scopriamo tutti i dettagli della vicenda!

Fedez: le voci di una nuova relazione

Sono ormai diverse settimane che Fedez non si fa vedere sui social e non è ricomparso nemmeno in occasione del suo 35esimo compleanno lo scorso 15 ottobre. Secondo alcuni la ragione sarebbe il suo presunto coinvolgimento nello scandalo che ha colpito la tifoseria organizzata del Milan, secondo altri, invece, il rapper sarebbe completamente assorbito da una nuova relazione.

A riportare per primo l’indiscrezione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che sui suoi canali social ha parlato di una giovane ragazza milanese classe 1997 di nome Vittoria per la quale il rapper avrebbe completamente perso la testa.

Secondo molti si sarebbe trattato Vittoria Andena, ma lei ha prontamente risposto attraverso i propri canali social, precisando di non avere alcun legame sentimentale né tantomeno personale con il rapper.

La smentita di Vittoria Andena

Vittoria questa mattina ha scritto nelle sue storie Instagram: “Sono uscite delle notizie che mi accostano ad un noto personaggio pubblico. Preciso che io non conosco questa persona e, quindi, invito immediatamente a rimuovere e a smentire tali notizie dalle testate giornalistiche“.

“Queste false informazioni ledono gravemente la mia privacy e la reputazione mia e della mia famiglia.” – prosegue – “In mancanza, provvederò ad agire nelle competenti sedi giudiziarie. Inoltre aggiungo che io non sono fidanzata con nessuno“.