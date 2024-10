Fedez: le ultime indiscrezioni sulla nuova fidanzata Vittoria

Gabriele Parpiglia ha rilevato nuovi dettagli su Vittoria, la presunta nuova fidanzata di Fedez: scopriamo le ultime indiscrezioni!

Sembra che Fedez abbia trovato una nuova fiamma di nome Vittoria. A rivelare i dettagli di questa nuova relazione, che si prospetta seria e coinvolgente, è stato il giornalista Gabriele Parpiglia con delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Ma chi è questa nuova compagna che ha conquistato il cuore del rapper? Scopriamolo!

Gabriele Parpiglia: le ultime indiscrezioni sulla nuova fiamma di Fedez

Secondo il giornalista questa volta il rapper farebbe sul serio e non si tratterebbe solo dell’ennesimo flirt. Sull’identità di Vittoria ci sono ancora alcuni dubbi, ma Parpiglia, sul suo profilo Instagram, ha rivelato: “Classe 1997, milanese con cognome della Milano bene ‘conosciuto’ ma non famosa” .

Poi aggiunge: “Mora, per nulla somigliante alla sua ex compagna. È laureata in fashion marketing e ha un master in fashion e merchandising“. Secondo il giornalista i due si sarebbero conosciuti quest’estate in Sardegna.

Fedez

Fedez: primi indizi sull’identità di Vittoria

Nulla di certo ancora su chi sia realmente la nuova fiamma del rapper, ma secondo le prime ricostruzioni potrebbe trattarsi di Vittoria Andena, che infatti tra i suoi follower ha proprio Fedez.

Dalle informazioni visibili sul profilo Instagram della ragazza (che ha un account privato seguito da oltre 11mila follower) si evince che vive a Milano ed è laureata presso l’Istituto Marangoni, storica scuola di moda, e anche presso lo Ied, Istituto Europeo di Design che offre corsi post-diploma, master e specializzazioni.

Tra le ultime foto pubblicate si vedono scorci di paesaggi mozzafiato ma anche molte foto in posa in costume da bagno e un mazzo di rose rosse con un bigliettino accanto. Ancora non è certo che si tratti effettivamente di lei, ma nell’ultima canzone “Di Caprio” Fedez cita proprio l’Istituto Marangoni, la scuola dove ha studiato Vittoria Andena. Sarà una semplice coincidenza?