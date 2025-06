Fedez e Clara stanno facendo parlare di loro da settimane. Prima la presunta collaborazione musicale, poi la pubblicazione del loro nuovo singolo e ora un ipotetico flirt. Anzi, è proprio quest’ultima notizia ad aver infiammato il web, tant’è vero che i fan sono andati alla ricerca di indizi che potessero confermare la voce. Tra questi, uno in particolare avrebbe alimentato il gossip: scopriamo di cosa si tratta.

Negli ultimi giorni è tornato alla ribalta uno scoop secondo cui tra Fedez e Clara sarebbe in corso un flirt. I due cantanti, infatti, sono risultati in perfetta sintonia sul palco di Radio Italia Live, dove si sono esibiti sulle note di “Scelte stupide”, il loro nuovo singolo.

Terminata la serata, Clara ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti-ricordo dell’evento, tra cui anche un video della performance e una foto con Fedez, il quale ha commentato il tutto tramite un’emoticon con le mani che formano un cuore. Un gesto che ha alimentato le speranze dei fan di una possibile storia d’amore tra i due, anche se entrambi non hanno ancora voluto rilasciare dichiarazioni.

Ma ad aver fatto discutere è un indizio emerso durante una diretta streaming di Il Rosso e Ash. Qui Clara e Fedez hanno risposto ad alcune domande e con una in particolare è stato chiesto alla cantante se fosse fidanzata. Alla domanda, Clara è parsa in imbarazzo e a molti è sembrato che abbia cercato lo sguardo del rapper. Quest’ultimo è arrivato in suo soccorso e scherzando ha detto: “Ma fatti in c***i tuoi!” .