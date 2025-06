Elisa Visari e Andrea Damante stanno per dare il benvenuto al loro primo figlio, ma come si sono conosciuti?

La giovane attrice, ospite del podcast Ciak si gira di Elisa Maino, ha condiviso dettagli intimi sulla loro relazione e sull’emozionante avventura della gravidanza. Con una differenza d’età di 12 anni, i due dimostrano che l’amore non conosce barriere temporali, vivendo con entusiasmo e complicità questa nuova fase della loro vita. Il bebè, un maschietto, dovrebbe nascere il 18 settembre, un giorno speciale perché coincide con il compleanno di Elisa.

Elisa Visari ha rivelato di aver scoperto di essere incinta tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, condividendo immediatamente la notizia con Andrea Damante. La ragazza ha affermato: “Gliel’ho detto subito, immediatamente. Non vedevo l’ora, anche di annunciarlo sui social. L’ho scoperto a fine gennaio, inizio febbraio. Eravamo sicuri, lo sapevamo: abbiamo fatto il test insieme.”

La consapevolezza di diventare genitori ha portato un’ondata di gioia nella coppia, che ha deciso di documentare ogni momento di questa esperienza. Elisa ha espresso la sua felicità per l’arrivo di un maschietto, nonostante inizialmente pensasse di aspettare una femmina. Ha dichiarato che, con la giusta organizzazione, riuscirà a conciliare la sua carriera cinematografica con il ruolo di madre.

Una storia d’amore nata tra coincidenze

La relazione tra Elisa e Andrea è iniziata in modo curioso, con un incontro organizzato da un’amica comune mentre Elisa era impegnata sul set di Luce dei tuoi occhi a Vicenza durante il periodo del Covid. Elisa racconta: “Noi ci siamo conosciuti che io stavo girando ‘Luce dei tuoi occhi’ ed ero sul set a Vicenza in pieno Covid. Lui dice che mi aveva visto a Milano… Ti dico la verità: questa cosa non me la ricordo… Abbiamo un’amica in comune che ci ha organizzato un appuntamento.”

Nonostante la differenza d’età, la coppia ha scoperto una forte affinità, vivendo una relazione all’insegna della complicità. Elisa ha ammesso di non conoscere Andrea prima del loro incontro e ha preso le cose con cautela, mentre per lui è stato amore a prima vista.

Progetti futuri e un nido d’amore a Milano

Adesso, Elisa e Andrea convivono a Milano, dove si stanno preparando per l’arrivo del loro bambino. La giovane attrice ha rivelato che stanno progettando gli spazi della nuova casa, inclusa la cameretta del figlio.

La coppia Andrea Damante e Elisa Visari abbracciati a casa – notiziemusica.it

Elisa ha dichiarato: “Il discorso casa? Adesso stiamo progettando tutti i nuovi spazi, la cameretta. Abbiamo idee simili, troviamo sempre un punto d’incontro.” Questo progetto condiviso dimostra che la coppia è in perfetta sintonia, pronta ad affrontare le sfide della genitorialità con serenità e affiatamento. Il 18 settembre, giorno del compleanno di Elisa, sarà ancor più speciale con l’arrivo del loro primogenito, un evento che attende con grande trepidazione.