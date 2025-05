Una nuova fase nella carriera di Elettra Lamborghini: l’artista italiana si espande nel panorama musicale internazionale.

Elettra Lamborghini, icona della musica pop italiana, sta per vivere un nuovo capitolo nella sua carriera firmando un contratto con Universal Music México. Questa mossa strategica le permetterà di produrre musica in lingua spagnola e inglese, rafforzando il suo legame con il mondo della musica latina.

Con una presenza già consolidata in Italia grazie a EMI Records Italy e Universal Music Italia, che continueranno a gestire il suo repertorio italiano e la distribuzione globale, Elettra è pronta a espandere la sua influenza su scala internazionale. Con oltre 2,5 miliardi di stream globali e una carriera ricca di successi, la Lamborghini si prepara a portare la sua passione per la musica latina a un pubblico ancora più vasto.

Una carriera in ascesa

Elettra Lamborghini ha sempre manifestato una forte passione per la musica latina, una parte fondamentale della sua identità artistica. In passato, ha dichiarato: “La musica latina è la mia più grande passione ed è da lì che è iniziato tutto per me”. Con questa nuova collaborazione con Universal Music México, si dice “entusiasta e felicissima” e non vede l’ora di condividere il suo nuovo progetto musicale.

Elettra Lamborghini

Questo passo rappresenta un’evoluzione naturale per Elettra, che ha già accumulato 15 dischi di Platino e 3 dischi d’Oro nel corso della sua carriera. Il suo stile unico, che fonde ritmi latini e sonorità pop, ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo.

Nel 2020, Elettra Lamborghini è stata inclusa da Forbes Italia nella prestigiosa lista Top 100 Under 30 – Giovani Leader del Futuro. Una statua di cera a lei dedicata è esposta al museo Madame Tussauds di Amsterdam, un onore che poche celebrità italiane possono vantare.

Dal suo debutto nel 2018 con il singolo “Pem Pem“, ha raggiunto traguardi significativi con brani come “Musica (e il resto scompare)”, “Pistolero” e “Caramello”. Quest’ultimo, in particolare, ha ottenuto il 4xPlatino, segno del suo grande successo. Nel 2023, con il secondo album “Elettraton”, ha consolidato il suo stile tra urban pop e reggaeton, continuando a essere una figura centrale nel panorama musicale.

Espansione internazionale e nuove prospettive

La collaborazione con Universal Music México apre nuove prospettive per Elettra Lamborghini, permettendole di conquistare nuovi pubblici con la sua energia travolgente e il suo carisma. Questa nuova avventura potrebbe ampliare ulteriormente la sua influenza nel mondo della musica, introducendo il suo stile unico a un pubblico sempre più globale.