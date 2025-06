Coez torna nei palazzetti italiani con un tour autunnale, dopo il trionfo londinese e l’uscita di un nuovo album ispirato agli anni ’90.

Coez, il celebre cantautore italiano, si prepara a tornare sui palchi italiani con un tour autunnale che promette di emozionare i fan di tutta la penisola. Dopo aver conquistato Londra con tre serate sold out in luoghi iconici come Dingwalls, Jazz Cafè e The Dublin Castle, l’artista è pronto a presentare i brani del suo nuovo album, 1998.

Questo progetto musicale, che uscirà il 13 giugno, si annuncia come un viaggio nostalgico tra le sonorità degli anni ’90, fondendo influenze pop e urban con un tocco di introspezione personale. Il tour, prodotto da Vivo Concerti, toccherà i principali palazzetti italiani tra novembre e dicembre, portando una ventata di freschezza e novità nel panorama musicale nazionale.

Il successo londinese apre la strada al tour italiano

Gli appassionati di musica avranno l’opportunità di assistere a uno spettacolo unico, grazie alla capacità di Coez di mescolare abilmente influenze musicali diverse e di coinvolgere il pubblico con la sua energia. Le tre date sold out a Londra hanno regalato ai fan un’anteprima delle nuove canzoni, che promettono di essere il cuore pulsante del nuovo tour.

Coez, cover Volare

Il ritorno nei palazzetti italiani segna un momento cruciale per l’artista, che con il supporto di Vivo Concerti porterà la sua musica in città come Ancona, Roma, Napoli, Bari, Torino, Milano e Firenze. La scelta di palcoscenici così importanti sottolinea la crescita e la popolarità di Coez, che continua a conquistare il pubblico con la sua autenticità e il suo stile inconfondibile.

1998: un album che fonde passato e presente

Il nuovo album di Coez, 1998, è un tributo agli anni ’90, un periodo che ha profondamente segnato l’artista e la sua musica. Questo progetto si distingue per la sua natura intima e malinconica, riflettendo il carattere cantautorale di Coez. Le influenze pop e urban si integrano in una narrazione personale e diretta, che promette di toccare le corde emotive del pubblico. L’album sarà disponibile in diverse edizioni, tra cui CD standard, CD autografato, vinile nero, vinile giallo autografato e una versione deluxe numerata con copertina alternativa. Tra i brani già noti troviamo Mal di te e Ti manca l’aria, oltre a nuovi inediti che hanno già conquistato il pubblico londinese.

Le date del tour nei palazzetti italiani

Il calendario del tour autunnale di Coez prende il via il 12 novembre ad Ancona, per poi proseguire a Roma il 14 novembre, Napoli il 20 novembre e Bari il 22 novembre. A seguire, il 29 novembre sarà la volta di Torino, l’1 dicembre Milano e il 6 dicembre Firenze. Queste date rappresentano un’occasione imperdibile per i fan di tutta Italia di vivere un’esperienza musicale coinvolgente e unica.

Ogni concerto promette di essere un viaggio emozionante, con Coez pronto a condividere la sua musica e la sua storia con il pubblico. I biglietti sono già disponibili, e l’attesa cresce per quello che si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno.