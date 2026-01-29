Cesare Cremonini annuncia una seconda data al Circo Massimo di Roma nel 2025, un evento unico per oltre 130mila fan in due serate consecutive.

Con l’aggiunta di una seconda data al Circo Massimo, Cesare Cremonini si prepara a regalare ai suoi fan un’esperienza indimenticabile nel cuore di Roma. Dopo il sold out del concerto del 6 giugno 2025, il cantautore bolognese annuncia uno spettacolo aggiuntivo il 7 giugno, in un luogo iconico capace di accogliere oltre 130mila spettatori in due serate consecutive.

Questo evento rappresenta un momento cruciale e irripetibile nella carriera di Cremonini, un artista che continua a conquistare il pubblico italiano con la sua musica. La tournée toccherà anche altre importanti città italiane, tra cui Milano, Imola e Firenze, con un totale di oltre 250mila biglietti già venduti.

Il tour negli stadi di Cremonini

Il tour negli stadi di Cesare Cremonini si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’estate musicale italiana del 2025. Con il sold out della prima data al Circo Massimo di Roma, Cremonini ha deciso di aggiungere una seconda serata nello stesso luogo per soddisfare la grande richiesta del pubblico.

Le due date romane apriranno ufficialmente una serie di concerti che si sposteranno poi a Milano il 10 giugno, all’Ippodromo SNAI La Maura, a Imola il 13 giugno presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari e si concluderanno a Firenze il 17 giugno alla Visarno Arena. Con oltre 250mila biglietti già acquistati, il tour si prospetta come uno dei più grandi successi per Cremonini, dimostrando la sua capacità di attrarre decine di migliaia di fan ad ogni tappa.

Un nuovo successo musicale con ‘Ragazze Facili’

Oltre al tour, Cesare Cremonini sta vivendo un momento d’oro anche dal punto di vista musicale. Il suo ultimo singolo, Ragazze Facili, continua a essere uno dei brani più trasmessi dalle radio italiane da ormai due mesi. Il pezzo, estratto dall’album ALASKA BABY pubblicato nel 2024, si distingue per la sua capacità di andare oltre la classica retorica delle canzoni d’amore, esplorando le fragilità dell’uomo moderno. Questo successo conferma Cremonini tra gli autori più prolifici e ispirati della scena musicale italiana contemporanea, capace di scrivere testi che colpiscono al cuore e fanno riflettere.

Biglietti e informazioni per i fan di Cesare Cremonini

I biglietti per la nuova data al Circo Massimo sono disponibili dal 26 gennaio 2026 dalle ore 12 di oggi sul sito ufficiale di Live Nation. Per i fan che desiderano assistere a uno dei concerti più attesi dell’anno, è consigliabile affrettarsi nell’acquisto, considerando il grande interesse già manifestato per le date precedenti.

Di seguito l’elenco completo delle date del tour: 6 giugno a Roma (sold out), 7 giugno a Roma (nuova data), 10 giugno a Milano, 13 giugno a Imola e 17 giugno a Firenze. Con ultimi biglietti disponibili per alcune tappe, il tour di Cremonini si prospetta come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica italiana.