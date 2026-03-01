Capo Plaza annuncia il suo ritorno con un tour estivo nel 2026 e un nuovo EP che svela il suo lato più intimo e riflessivo.

Capo Plaza, uno dei nomi più influenti della scena rap italiana, prepara il suo ritorno con il Summer Tour 2026 e l’uscita del suo nuovo EP 4U. L’artista salernitano, conosciuto per il suo stile diretto e le rime incisive, esplora nuove dimensioni musicali e personali. Il tour includerà sette tappe in alcune delle città più iconiche d’Italia, mentre l’EP rappresenta un capitolo particolarmente intimo e consapevole della sua carriera.

Con il suo nuovo progetto musicale, Capo Plaza offre ai fan un viaggio attraverso le sue esperienze personali, le sue riflessioni sull’amore e le lezioni apprese dalle delusioni nei rapporti interpersonali.

Le tappe italiane del Summer Tour 2026 di Capo Plaza

Il Summer Tour 2026 di Capo Plaza promette di essere un evento imperdibile per i fan. Le date, distribuite tra fine luglio e inizio settembre, copriranno diverse città italiane, offrendo agli appassionati l’opportunità di vivere un’esperienza musicale unica.

Il tour partirà il 27 luglio a Riccione, presso la Music City, per poi spostarsi a Roma all’Auditorium Parco della Musica il 29 luglio. A seguire, il 30 luglio, Capo Plaza si esibirà all’Arena Flegrea di Napoli. Dopo una pausa, il tour riprenderà il 20 agosto ad Alghero per l’Alguer Summer Festival, il 22 agosto al Dream Pop Fest di Palermo, e si concluderà con due date a settembre: il 5 al Decibel Open Air di Firenze e il 6 al Sottosopra Fest di Bari. I biglietti, disponibili dalle ore 11:00 del 24 febbraio su Ticketmaster, sono già molto attesi dai fan che non vedono l’ora di assistere a queste performance dal vivo.

Il nuovo EP di Capo Plaza

L’uscita del nuovo EP 4U segna un’importante svolta nella carriera di Capo Plaza. Rilasciato il 13 febbraio, poco prima di San Valentino, l’EP è descritto dall’artista come un lavoro intimo e personale. Capo Plaza racconta di come l’ispirazione per questo progetto sia scaturita dal suo amore per la compagna, un sentimento che oggi pervade la sua quotidianità e si riflette nei suoi brani.

Rispetto ai lavori precedenti, come Hustle Mixtape Vol. 2, 4U si distingue per la sua natura più introspettiva, con testi che esprimono vulnerabilità e riflessioni personali. L’artista afferma che scrivere pezzi più personali è stato un processo naturale, quasi inevitabile, dato il desiderio di far rispecchiare nella musica ciò che sta vivendo attualmente.

Lezioni di vita e crescita personale

Capo Plaza condivide anche le sue riflessioni sui rapporti interpersonali, sottolineando come le delusioni, soprattutto nelle amicizie, abbiano contribuito significativamente alla sua crescita personale. Queste esperienze lo hanno obbligato a guardarsi dentro, portandolo a una maggiore consapevolezza di sé.

L’artista ha imparato a non giudicare affrettatamente e a proseguire il suo cammino “senza rancore”. Guardando indietro, Capo Plaza si consiglia di stare più attento a chi dare fiducia, mantenendo però la sua autenticità. Queste lezioni si intrecciano con i temi centrali del suo nuovo EP, conferendo ai brani una profondità emotiva che arricchisce ulteriormente il suo percorso musicale.