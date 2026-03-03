La cantante continua ad aggiornare i fan dai social mentre la tensione negli Emirati non si placa: esplosioni, voli cancellati e un’attesa che sembra non finire mai.

Non accenna a risolversi la situazione che tiene con il fiato sospeso centinaia di italiani negli Emirati Arabi Uniti, tra cui BigMama. La cantante è rimasta bloccata a Dubai dopo che gli attacchi iraniani hanno trasformato quella che doveva essere una trasferta ordinaria in un’emergenza senza precedenti. Attraverso i suoi canali social, BigMama sta documentando ora per ora le ore di angoscia, diventando suo malgrado il volto italiano di una crisi internazionale.

“Stanotte non abbiamo chiuso occhio”

Il momento più drammatico è arrivato all’alba di domenica 1 marzo, quando su tutti i telefoni presenti nell’area di Dubai è comparso un messaggio di allerta nazionale: cercare immediatamente riparo all’interno degli edifici, lontano da finestre e aree aperte, per una potenziale minaccia missilistica. BigMama ha condiviso lo screenshot del messaggio, aggiungendo: “Stanotte non abbiamo chiuso occhio, si sentono continuamente rumori dal cielo”.

La minaccia non è rimasta solo teorica: alcuni frammenti di missili intercettati sono caduti nella zona di The Palm, provocando un incendio in un noto hotel e causando diversi feriti lievi.

Voli cancellati, nessun piano di evacuazione

La situazione sul fronte dei trasporti è critica. Sono oltre 700 i voli cancellati nella sola giornata di oggi, con le compagnie aeree che prevedono sospensioni prolungate. Un blocco totale che ha lasciato migliaia di turisti — italiani e non — in un limbo senza vie d’uscita immediate.

L’appello di BigMama alle autorità italiane si fa sempre più urgente: “Vi prego, massima attenzione su di noi, siamo in tantissimi e vogliamo tornare a casa”. Nonostante i contatti costanti con l’Ambasciata italiana ad Abu Dhabi, al momento non è previsto alcun piano di evacuazione immediata. A tutti i connazionali bloccati negli hotel è stato raccomandato di non lasciare le strutture e di attendere nuove disposizioni.