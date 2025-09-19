Benji & Fede in concerto a Milano: ecco la scaletta delle canzoni

Questa sera, venerdì 19 settembre, Benji & Fede si esibiranno al Carroponte di Milano: scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni!

Il 19 settembre 2025 Benji & Fede faranno tappa al Kozel Carroponte di Milano portando sul palco la loro energia contagiosa e una scaletta che comprende i pezzi più importanti e significativi della loro carriera. Si tratta di un appuntamento molto atteso dai fan che segue il concerto del 17 settembre a Roma che ha dato inizio al Live Tour 2025 del duo. Scopriamo quali saranno i brani che porteranno sul palco questa sera!

Benji & Fede: i concerti a Roma e Milano

Quest’anno Benji & Fede hanno deciso di celebrare i loro primi 10 anni di carriera con una serie di concerti che promettono di riconnettere vecchi e nuovi fan attraverso le melodie che hanno segnato il loro percorso artistico. Tra gli eventi più attesi ci sono il live a Roma che si è tenuto il 17 settembre e quello a Milano che si terrà questa sera, venerdì 19 settembre.

Benji & Fede

Questi appuntamenti live non sono solo concerti: rappresentano il punto di incontro tra il passato e il presente di Benji & Fede, un’occasione per riassaporare i brani che hanno consolidato la loro fama insieme a nuove sorprese musicali.

Una scaletta ricca e variata

I brani scelti per il concerto di Milano offrono uno spaccato completo della carriera artistica di Benji & Fede. Tra le canzoni selezionate troviamo hit come “Rewind“, “Adrenalina” e “Moscow Mule“, pezzi che hanno lanciato il duo nel panorama musicale, affiancati da “Estate Punk” e “Universale“. Ogni canzone ha il potere di evocare ricordi e sensazioni diverse. Ecco la probabile scaletta delle canzoni: