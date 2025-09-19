Benji & Fede in concerto a Milano: ecco la scaletta delle canzoni

Questa sera, venerdì 19 settembre, Benji & Fede si esibiranno al Carroponte di Milano: scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni!
Il 19 settembre 2025 Benji & Fede faranno tappa al Kozel Carroponte di Milano portando sul palco la loro energia contagiosa e una scaletta che comprende i pezzi più importanti e significativi della loro carriera. Si tratta di un appuntamento molto atteso dai fan che segue il concerto del 17 settembre a Roma che ha dato inizio al Live Tour 2025 del duo. Scopriamo quali saranno i brani che porteranno sul palco questa sera!
Benji & Fede: i concerti a Roma e Milano
Quest’anno Benji & Fede hanno deciso di celebrare i loro primi 10 anni di carriera con una serie di concerti che promettono di riconnettere vecchi e nuovi fan attraverso le melodie che hanno segnato il loro percorso artistico. Tra gli eventi più attesi ci sono il live a Roma che si è tenuto il 17 settembre e quello a Milano che si terrà questa sera, venerdì 19 settembre.
Questi appuntamenti live non sono solo concerti: rappresentano il punto di incontro tra il passato e il presente di Benji & Fede, un’occasione per riassaporare i brani che hanno consolidato la loro fama insieme a nuove sorprese musicali.
Una scaletta ricca e variata
I brani scelti per il concerto di Milano offrono uno spaccato completo della carriera artistica di Benji & Fede. Tra le canzoni selezionate troviamo hit come “Rewind“, “Adrenalina” e “Moscow Mule“, pezzi che hanno lanciato il duo nel panorama musicale, affiancati da “Estate Punk” e “Universale“. Ogni canzone ha il potere di evocare ricordi e sensazioni diverse. Ecco la probabile scaletta delle canzoni:
- Rewind
- Adrenalina
- Moscow Mule
- Estate Punk
- Universale
- Musica Animale
- Stupido Me, Stupida Te
- Tutto per una Ragione
- Buona Fortuna
- Tutta d’un Fiato
- Lettera
- Lunedì
- Senza Te
- New York
- Fino a Farmi Male
- Tempo di Cambiare
- Stroboscopica
- Prendimi per Mano
- Ogni Volta
- Caro Amico
- Niente di Speciale
- XX Settembre
- Che Spettacolo
- Daisy
- Magnifico Difetto
- Dove e Quando