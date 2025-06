Il Caring Dress e gli abiti iconici di Lady Diana all’asta a cifre da capogiro raccontano una storia di eleganza e ribellione.

Lady Diana, icona di stile e rivoluzione, continua a influenzare la moda e la cultura a quasi trent’anni dalla sua scomparsa. La recente asta milionaria organizzata dalla Julien’s Auctions di Los Angeles ha visto protagonisti i suoi abiti più iconici, tra cui il celebre Caring Dress. Questo evento ha riportato sotto i riflettori l’eredità di Diana, fatta di eleganza, audacia e un messaggio di empatia e umanità che risuona ancora oggi.

Lady Diana ha sempre utilizzato la moda come strumento di comunicazione, ogni suo abito raccontava qualcosa di lei e delle sue battaglie personali. Dai completi pastello per gli eventi ufficiali ai look audaci come il famoso Revenge Dress, Diana ha rivoluzionato l’estetica reale.

Il suo guardaroba, ricco di significati e di storie, è stato protagonista di un’asta senza precedenti, con oltre 300 pezzi unici, alcuni valutati milioni di dollari. Questi abiti non rappresentano solo un valore stilistico, ma incarnano un’eredità umana e culturale.

Lady D

Il Caring Dress

Tra i tanti capi messi all’asta spicca il Caring Dress, un abito che Diana indossava durante le sue visite negli ospedali. Disegnato da David Sassoon per Bellville Sassoon, questo abito è realizzato in seta blu con stampe floreali e maniche corte, una scelta voluta da Diana per non apparire distante dai malati.

Nonostante fosse considerato troppo “chiassoso” per il protocollo reale, Diana continuò a indossarlo, ribellandosi alle imposizioni di corte. Questo abito, valutato milioni di dollari, è diventato un simbolo di empatia e del coraggio della principessa nel portare avanti il suo messaggio di umanità.

Il Caring Dress è stato acquistato per una cifra record di 520.000 dollari da Renae Plant, fan di Lady D e curatrice del museo virtuale @theprincessdianamuseum. Parte del ricavato dell’asta sarà devoluto alla ricerca per la distrofia muscolare, sottolineando come l’eredità di Diana continui a fare la differenza anche oggi.

Il lascito di Lady Diana

L’asta non si è limitata al Caring Dress; molti altri abiti e oggetti personali di Lady Diana sono stati venduti, compresi alcuni rarissimi mai mostrati al pubblico.

Numerose lettere scritte a mano da Diana sono state vendute all’asta, tra queste la lettera a Mark Simpson venduta per 6.500 dollari.

Venduta anche una fotografia che ritrae Diana con il principe William e il principe Harry, firmata da lei stessa, è stata battuta all’asta per 5.850 dollari.