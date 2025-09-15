Andrea Damante dà il benvenuto al suo primo figlio con Elisa Visari, scegliendo un nome irlandese che rompe con la tradizione italiana.

Andrea Damante, noto dj e ex protagonista del programma televisivo ‘Uomini e Donne’, ha annunciato la nascita del suo primo figlio avvenuta il 12 settembre. La notizia è stata rivelata il 14 settembre, quando Damante ha condiviso la gioia della paternità insieme alla sua compagna, l’influencer romana Elisa Visari, di 23 anni. La coppia ha scelto un nome irlandese per il loro bambino, Liam, segnando una scelta distintiva e non convenzionale rispetto alla tradizione italiana. Le immagini condivise sui social media hanno mostrato il loro entusiasmo e l’amore per il nuovo arrivato.

Un nuovo capitolo per Andrea

La relazione tra Andrea Damante ed Elisa Visari ha suscitato interesse nel pubblico, considerata la notorietà di Damante nel mondo dello spettacolo e la giovane età di Visari. Nonostante i 12 anni di differenza tra i due, la coppia si è mostrata sempre affiatata e complice. Elisa, parlando della loro storia, ha detto: “Ormai stiamo insieme da quasi 4 anni, io ero piccolissima! La differenza d’età non l’abbiamo mai sentita, siamo molto complici”. La loro relazione si è ora arricchita con l’arrivo del piccolo Liam, che rappresenta un importante passo avanti per entrambi, sia a livello personale che familiare.

La gravidanza documentata

Elisa Visari ha documentato con entusiasmo la sua gravidanza sui social media, condividendo momenti intimi e riflessioni personali. Ha raccontato come ha scoperto di essere incinta verso la fine di gennaio, inizio febbraio, un momento che ha descritto come emozionante e atteso. “Gliel’ho detto subito (ad Andrea), immediatamente. Non vedevo l’ora, anche di annunciarlo sui social”, ha dichiarato. La coppia ha vissuto l’attesa con grande entusiasmo, preparandosi all’arrivo del loro primo figlio e affrontando insieme le sfide della gravidanza.

Un annuncio speciale e la scelta di un nome inusuale

La nascita di Liam è stata annunciata con grande gioia da Andrea Damante, che ha espresso il suo amore per il bambino con parole toccanti: “Il nostro piccolo grande amore è finalmente tra le nostre braccia. Il 12 settembre 2025 è nato Liam!!” La scelta del nome, di origine irlandese, evidenzia il desiderio della coppia di distinguersi e di dare al loro figlio un’identità unica. Elisa ha affermato di essere già molto felice del fatto che Liam sia un maschietto, nonostante inizialmente pensasse che sarebbe stata una femmina. Questo nuovo capitolo segna un momento di grande felicità per la coppia, che affronta con entusiasmo e amore le nuove responsabilità genitoriali.