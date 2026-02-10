La corsa al serale di Amici 25: chi riuscirà a ottenere le prestigiose maglie oro per accedere ai tanto attesi live dei dodici finalisti.

Mentre la competizione ad Amici 25 si intensifica, la corsa verso il serale si fa sempre più serrata. Le esibizioni di ballo e canto sono state selezionate con cura dai professori, che hanno scelto solo due alunni per ogni disciplina da esibire, lasciando il resto della classe in attesa nelle casette. Questo processo selettivo si concentra su chi ha ancora qualcosa da dimostrare prima di arrivare ai live.

La diciottesima puntata ha visto Kiara trionfare nella sua sfida, togliendosi la maglia rossa e avvicinandosi al serale, mentre le celebri maglie oro sono state introdotte per segnare l’accesso ai live. Con solo dodici posti disponibili, la tensione è alta tra gli studenti e i professori.

Le ambite maglie oro: chi riuscirà a conquistarle?

Con le maglie oro in studio, la tensione per accedere al serale si fa palpabile. Lorella Cuccarini ha deciso di puntare su Angie, mentre Lorenzo, per ora, resta fuori dalle sue scelte. Per ottenere la maglia, ogni allievo ha bisogno di tre sì dai giudici.

Angie ha eseguito due brani iconici, ‘Young and Beautiful’ di Lana Del Rey e ‘Skinny Love’ di Bon Iver, ma non è riuscita a convincere tutti i giudici, restando quindi in attesa di una nuova possibilità. Con solo dodici posti disponibili ai live, la competizione si fa sempre più intensa, e ogni esibizione può fare la differenza.

La gara di canto: performance e aspirazioni

Giudicata da Alex Britti, Marcello Sacchetta e Ilenia Pastorelli, la gara di canto ha visto esibizioni di vario tipo. Caterina, allieva di Zerbi, ha aperto con una cover di ‘Santa Allegria’. Anche se la performance è stata diversa dal suo solito, non ha pienamente soddisfatto le aspettative. Angie ha portato ‘Sei Bellissima’ di Loredana Bertè, dimostrando personalità, mentre Riccardo ha cantato ‘Un Mondo a Parte’ di Jovanotti, con un’esibizione toccante ma non del tutto emozionante.

Alex Britti

Opi ha interpretato ‘Sincero’ di Salmo, classificandosi ultimo, mentre Lorenzo ha impressionato con ‘Amaro’ dei Pinguini Tattici Nucleari. Gard ha scelto ‘Arriverà’ dei Modà, un pezzo insolito ma ben eseguito, dimostrando versatilità e potenzialità.

La competizione nel ballo: passi verso il serale

La gara di ballo, giudicata da Marcello Sacchetta, ha visto Antonio in evidenza con una coreografia che ha sottolineato i suoi progressi. Simone, nuovo entrato, ha stupito per il suo carattere e fluidità, nonostante il risultato finale. Nicola, anch’egli recente ingresso, ha dimostrato un notevole potenziale già dalla sua prima esibizione.

Giulia, della squadra di Peparini, ha offerto una performance tecnicamente buona ma priva di trasporto. Kiara, dopo il successo nella sua sfida precedente, ha continuato a brillare, posizionandosi seconda in classifica e dimostrando che la sua crescita è costante. Con queste esibizioni, la gara di ballo si conferma un terreno fertile per talenti emergenti.