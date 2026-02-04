La diciassettesima puntata di Amici 25 tra sfide e nuovi ingressi cambia il panorama della scuola con eliminazioni sorprendenti e ospiti d’eccezione.

La diciassettesima puntata di Amici 25 si è rivelata un turbinio di emozioni e colpi di scena. L’eliminazione di Maria Rosaria nella sfida di ballo contro Antonio ha segnato un notevole cambiamento nel cast della scuola. Nicola, nuovo ballerino di classico, ha conquistato un banco grazie al sostegno della maestra Celentano e degli altri professori.

Anche Valentina è tornata a competere dopo una pausa, mentre Giorgia ha incantato il pubblico con la sua esibizione di “Corpi Celesti”. Il giudizio della gara di canto è stato affidato a una coppia inaspettata composta da Jake La Furia e Al Bano, aggiungendo ulteriore fascino a una serata già ricca di avvenimenti.

Nuove dinamiche tra i banchi di Amici 25

L’eliminazione di Maria Rosaria, ballerina veterana della scuola, è stata una sorpresa. La sua sconfitta nella sfida contro Antonio ha aperto un nuovo capitolo per il talent show, dimostrando che nulla è scontato nel percorso degli allievi.

La maestra Celentano, sempre attenta a scoprire nuovi talenti, ha chiesto un banco per Nicola, un nuovo ballerino di classico, che è entrato rapidamente nel programma. Anche Valentina ha fatto il suo ritorno nella scuola, dopo una pausa consigliata dalla conduttrice Maria De Filippi. Questi cambiamenti hanno rimescolato le carte all’interno della scuola, portando nuove energie e tensioni tra i concorrenti.

Ospiti speciali e competizioni canore

La puntata ha visto la partecipazione di ospiti speciali come Giorgia, che ha presentato il suo brano “Corpi Celesti”, dedicato al marito Emanuel Lo. La gara di canto è stata giudicata da Jake La Furia e Al Bano, una coppia di giudici inedita. Il giovane Gard ha aperto la competizione con “Un Año de Amor”, una scelta audace che non ha convinto del tutto i giudici.

Angie ha impressionato con “Love in the Dark”, mostrando una notevole gamma vocale. Plasma, Caterina, Riccardo e Opi hanno offerto performance variegate, ognuno secondo il proprio stile, ma è stata Elena a emozionare maggiormente, conquistando il primo posto nella classifica dei giudici con la sua performance.

La sfida di ballo e nuove prospettive per i concorrenti

La gara di ballo ha visto protagonisti ballerini di talento come Alex, che ha presentato una coreografia energica, e Alessio, che ha mostrato maggiore vivacità rispetto al passato. Emiliano ha stupito con la sua fluidità, mentre Kiara ha continuato a sorprendere con una performance impressionante. Simone ha portato una coreografia di breakdance, conquistando nuovamente l’attenzione del pubblico. Tuttavia, le nuove entrate Giulia e Kiara si sono trovate in una situazione difficile, dovendo affrontare una sfida per mantenere il loro posto nella scuola. Queste dinamiche hanno aggiunto un ulteriore livello di tensione e interesse alla competizione.