La nuova versione Deluxe di “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” di Alfa promette nuove emozioni ed esperienze musicali sorprendenti.

A un anno dall’uscita del suo album platinato, Alfa torna con una versione Deluxe arricchita di “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, disponibile dal 30 maggio in CD e Vinile Colorato grazie a Artist First. L’artista genovese non offre semplicemente una riedizione, ma un capitolo evolutivo che amplia e approfondisce la narrazione originale.

Con cinque nuove tracce, l’album esplora l’amore attraverso sogni e realtà, mostrando nuove prospettive in un viaggio musicale intimo e coinvolgente. Nel frattempo, Alfa si prepara a un’estate di concerti in Italia, Europa e nei palazzetti, promettendo un’esperienza live indimenticabile per i suoi fan.

L’evoluzione musicale e i nuovi brani di Alfa

La versione Deluxe dell’album di Alfa non si limita a riproporre i successi precedenti, ma aggiunge cinque brani inediti che si integrano perfettamente con il lavoro originale. Queste nuove canzoni offrono sfumature e prospettive diverse, arricchendo la narrazione complessiva e dando voce a differenti declinazioni dell’amore. Alfa riesce a catturare l’essenza di sentimenti complessi, mescolando sogno e realtà, fragilità e desiderio, in un viaggio musicale che promette di affascinare e sorprendere il pubblico.

L’incontro con Manu Chao

Durante un’intervista, Alfa ha condiviso l’emozione del suo incontro con Manu Chao e la genesi del singolo “A Me Mi Piace“. Questo brano rappresenta non solo una collaborazione artistica, ma anche una testimonianza del legame di Alfa con la sua città natale, Genova, e con i suoi fan, con i quali ama collaborare creativamente.

Alfa descrive la sua musica come un’autobiografia, sottolineando che un cantautore può raccontare storie anche attraverso gli occhi degli altri. “Io scrivo canzoni per necessità, ma ho imparato che un cantautore non deve per forza scrivere di sé”, ha dichiarato, dimostrando così la sua capacità di osservare e raccontare mondi diversi attraverso la musica.

Manu Chao in concerto a Milano – notiziemusica.it

Un’estate di concerti e tour internazionali

Con l’uscita della versione Deluxe, Alfa si prepara a portare la sua musica dal vivo con una serie di concerti che attraverseranno l’Italia e l’Europa. Il tour estivo, prodotto da A1 Concerti, prenderà il via a giugno e proseguirà fino ad agosto, toccando diverse località italiane. Successivamente, l’artista si esibirà in un tour europeo che lo vedrà esibirsi in città come Barcellona, Parigi e Londra.

Alfa concluderà questa intensa stagione musicale con una serie di concerti nei palazzetti italiani, tra cui due date già sold out a Milano e Genova.