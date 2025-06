La reunion di Alessia Merz e Cristina Quaranta a “La Volta Buona” svela retroscena del loro passato come veline a Striscia la Notizia.

Nel mondo dello spettacolo italiano, pochi ruoli sono iconici come quelli delle “veline” di Striscia la Notizia. Alessia Merz e Cristina Quaranta, protagoniste di questa storica posizione dal 1995 al 1996, si sono ritrovate dopo 30 anni nel programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo.

Durante la trasmissione, le due ex veline hanno rievocato momenti del loro passato, rivelando dettagli inediti e aneddoti divertenti. Tra risate e confessioni, emergono episodi di tensione e complicità che hanno caratterizzato il loro rapporto professionale e personale.

Un passato di attrito tra le due

Nonostante la loro apparente amicizia, Alessia Merz e Cristina Quaranta hanno avuto momenti di attrito durante il loro periodo a Striscia la Notizia. Caterina Balivo ha raccontato come Cristina inizialmente si sentisse penalizzata come velina a causa delle limitate capacità di ballo di Alessia. Cristina ha scherzato: “Alessia Merz non sapeva ballare”, sottolineando le difficoltà affrontate nel lavorare insieme.

Alessia, d’altra parte, ha ammesso di essere stata una ragazza timida al suo arrivo in televisione, ma ha anche riconosciuto il ruolo di Cristina nel spronarla a tirare fuori il carattere. Le due, ora, sembrano aver trovato un equilibrio, ridendo degli aneddoti passati e mostrando una forte amicizia ritrovata.

Primo piano di Cristina Quaranta – notiziemusica.it

Durante il programma, sono emerse rivelazioni interessanti riguardo al loro tempo come veline. Cristina ha raccontato che, sapendo che Alessia sarebbe stata la sua compagna, aveva dei dubbi sulle sue capacità di ballo. Questo ha portato a momenti di tensione, accentuati dalle osservazioni del coreografo che chiedeva a Cristina di “accennare” nei passi di danza.

Tuttavia, Cristina ha ammesso che, con l’arrivo di Miriana Trevisan, una ballerina più esperta, si è potuta finalmente “scatenare” durante l’estate successiva. Questo aneddoto offre uno spaccato delle dinamiche professionali e delle pressioni a cui le veline erano sottoposte.

Il soprannome di Alessia Merz

Durante la trasmissione, Cristina ha anche rivelato il soprannome che Antonio Ricci, il creatore di Striscia la Notizia, aveva dato ad Alessia Merz. A causa della sua ‘rigidità’, Alessia veniva soprannominata “Pinocchio“. Questo dettaglio, condiviso con ironia, ha contribuito a dipingere un quadro più completo delle sfide affrontate da Alessia nel suo ruolo di velina. Nonostante le difficoltà, Cristina ha sottolineato che tra di loro non c’è mai stata rivalità, ringraziando Alessia per la sua bellezza, che secondo lei era la ragione principale per cui Antonio Ricci l’aveva scelta.