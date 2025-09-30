AKA 7even in concerto nel 2026: il Non x soldi tour

Dopo l’uscita del suo nuovo EP, Non x soldi, AKA 7even è pronto a tornare sul palco in quattro imperdibili date nei club.

Il Non x soldi tour, organizzato da Vivo Concerti, riparte in una nuova veste, con un calendario aggiornato che sposta gli appuntamenti inizialmente previsti per l’ottobre 2025 alla primavera del 2026.

Le location rimangono invariate, per la gioia dei fan che potranno finalmente vederlo dal vivo. Il tour toccherà quattro città chiave a partire dall’8 aprile 2026 a Roma.

Il calendario completo del tour:

Mercoledì 8 aprile 2026 || Roma @ Largo Venue

|| Roma @ Largo Venue Sabato 11 aprile 2026 || Pozzuoli (NA) @ Duel

|| Pozzuoli (NA) @ Duel Martedì 14 aprile 2026 || Taneto di Gattatico (RE) @ Fuori Orario

|| Taneto di Gattatico (RE) @ Fuori Orario Giovedì 16 aprile 2026 || Milano @ Magazzini Generali

Biglietti e rimborsi

I biglietti già acquistati per le date originali rimangono validi per le nuove date del 2026. Chi desidera richiedere il rimborso può farlo entro e non oltre 30 giorni dal 26 settembre 2025. Per maggiori informazioni su biglietti e rimborsi, è possibile consultare il sito ufficiale di Vivo Concerti.

Non perdete l’occasione di partecipare a questi concerti unici che segnano il ritorno di un talento poliedrico e tra i più promettenti del panorama urban-pop italiano.

La carriera di AKA 7even

AKA 7even, pseudonimo di Luca Marzano, si è affermato come uno dei talenti più promettenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano. La sua carriera prende il volo con la partecipazione alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2020. All’interno del talent show, si distingue non solo per le sue doti vocali, ma anche come cantautore e polistrumentista, dando vita a brani che scaleranno le classifiche come “Mi manchi” (doppio disco di platino) e “Loca” (triplo disco di platino).

Aka 7even

Il suo pseudonimo, AKA 7even, nasconde una storia personale toccante. All’età di 7 anni, Luca è stato in coma per sette giorni a causa di un’encefalite. L’esperienza, che lui stesso ha definito come un punto di svolta, ha ispirato il suo nome d’arte, simbolo di una seconda opportunità. La sua vita e il suo percorso artistico sono raccontati anche nel suo libro autobiografico, “7 vite”, pubblicato nel novembre 2021 da Mondadori.

Tra i traguardi più significativi della sua carriera spiccano la vittoria come Best Italian Act agli MTV EMAs del 2021 e la partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Perfetta così”, certificato disco di platino. Nel corso degli anni ha continuato a collezionare successi e a esplorare diverse sonorità, collaborando con artisti del calibro di Guè nel singolo “TOCA” (disco d’oro) e pubblicando brani che hanno superato i 280 milioni di stream tra audio e video.